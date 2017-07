Quintana: "Op een superdag kan er veel gebeuren"

De koninginnenrit zondag liet zien dat de Colombiaanse klimgeit niet in allerbeste doen is. "Ik had nauwelijks nog kracht in mijn benen. Bij de start waren we nochtans overtuigd dat ik me ging kunnen laten zien", blikt Quintana terug.

"De afdalingen waren ook angstaanjagend. Gelukkig ben ik ontkomen aan misschien wel een van de ergste valpartijen in mijn carrière. Toen Majka onderuit ging, zat ik net achter hem. Ik weet niet hoe, maar ik kon nog net over hem springen. En dat allemaal aan een snelheid van 70 kilometer per uur."