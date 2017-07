Hond verrast Thomas Degand op rustdag

Ploegarts Joost De Maeseneer ontfermde zich over Thomas Degand. "Ik had toch wel wat werk om al die wonden te verzorgen. Thomas schaafde vooral de rechterzijde van zijn lichaam. Hij zal er toch enkele dagen last van ondervinden", liet De Maeseneer weten.

"Vervelend, maar ik ben blij dat het bij schaafwonden is gebleven. De komende twee dagen zal ik met wat stramheid rondfietsen, want ik voel dat alles wat tegen trekt", besluit Degand.