De Gendt: "Ik ben nog niet de renner die ik wil zijn in deze Tour"

De voorbereiding op de Tour verliep niet vlekkeloos voor Thomas De Gendt, die in de Dauphiné een polsblessure opliep. "Ik heb wel hetzelfde volume kunnen trainen, maar ik heb toch een beetje achterstand. De conditie staat nog niet op het punt waarop ik hoopte dat ze zou staan in deze Tour."

"Mijn conditie is niet slecht, alleen heb ik niet de topconditie te pakken en dat zorgt ervoor dat ik minder goed recupereer na een rit. Als je echt de topvorm te pakken hebt, dan herstel je sneller, ben je daags nadien frisser en dat gevoel heb ik nu nog niet."

"Ik heb de voorbije dagen veel gewerkt voor de ploeg in functie van de sprint en ik ben ook al drie keer meegeschoven in een ontsnapping, alleen draait het nog niet zoals ik wil en moet ik iets vroeger passen dan ik wel zou willen. Ik ben nog niet de renner die ik wil zijn in deze Tour, maar ik hoop op beterschap en de Tour is nog lang."