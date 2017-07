Retour 11 juli 1997: Tom Steels wordt uit de Tour gezet

Een rit in de Tour winnen op 11 juli, het is een droom van vele Vlaamse wielrenners. Gehuld in de Belgische driekleur wilde Tom Steels die droom waarmaken in de Tour van 1997.

In de straten van Marennes ontstaat een heus gewoel tussen de verschillende sprinters, die hun plaats voorin met doodsverachting beschermen.

Wanneer Steels van beide kanten wordt belaagd, bekogelt hij een van zijn collega's in volle sprint met zijn drinkbus. De jury beslist na aankomst om onze Belgische kampioen uit de koers te zetten.