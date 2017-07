Ook Majka verlaat de Tour: "Geen breuken, maar te veel pijn om door te gaan"

Na Peter Sagan verliest Bora-Hansgrohe dus nog een smaakmaker. Sportdirecteur Enrico Poitschke zit met de handen in het haar nu zijn twee speerpunten al na een Tourweek thuis zitten. "Onze Tour begon goed met een ritzege voor Sagan, maar daarna is ons geluk gekeerd. Het belangrijkste is nu dat Majka volledig kan herstellen. Hopelijk kan hij zich nu volledig op de Vuelta focussen", aldus Poitschke.