De Cauwer over 1e week: "Saai? Dan ben ik op mijn tenen getrapt"

In de eerste Tour-week was er veel te doen om de zogezegd "saaie" etappes. "Toch zag je gisteren dat er aan het einde van die week heel veel slijtage was in het peloton", stelt José De Cauwer vast. "Heel veel renners hebben afgezien."

"Er wordt ook nogal vlug over de factor hitte gegaan. Ik las enkele columnisten die klaagden over slaapverwekkende ritten. Dan ben ik toch wat op mijn tenen getrapt, want je moet het toch maar doen."

"We willen ook allemaal een cleane wielersport. Dan moeten we dit aanvaarden. Het hoort er gewoon bij. Ik heb al een goeie Tour gezien tot nu toe."