Froome: "Ongeschreven regel dat peloton niet profiteert van pech bij gele trui"

En nog was het steekspel tussen Chris Froome en Fabio Aru niet afgelopen. Kort na zijn terugkeer tikte de Brit de Italiaan met zijn schouder aan, al dan niet opzettelijk.

"Bij een van de haarspeldbochten na mijn terugkeer verloor ik mijn evenwicht een beetje. Ik moest uitwijken naar rechts en daar reed Aru, die ook moest uitwijken", legt Froome uit.

"Het was een fout en ik denk dat Fabio dat meteen begrepen had. Ik heb me onmiddellijk verontschuldigd."

"Het is gewoon gek om te suggereren dat dit bewust was. Zoiets zou ik nooit doen. Ik zat ook al op mijn reservefiets. Het zou dan ook gek zijn om het risico te lopen dat mijn versnellingsapparaat in het wiel van Aru belandt."