FDJ verliest 4 renners: "Ze hebben een grove fout gemaakt"

De Franse kampioen Arnaud Démare beleefde een weekend om snel te vergeten. Zaterdag moest de FDJ-sprinter al een overlevingstocht afleggen, gisteren was dat opnieuw het geval.

Démare kreeg in zijn reddingsoperatie het gezelschap van ploegmaats Mickaël Delage, Jacopo Guarnieri en Ignatas Konovalovas, maar het kwartet bereikte de finish in Chambéry een tijdje na de tijdslimiet.

"Dit is een deel van deze sport", reageerde ploegbaas Marc Madiot. "Arnaud had weer een moeilijke dag. We zullen de komende dagen alles analyseren. We proberen te begrijpen wat er aan de hand was, want Arnaud kwam verrassend zwak voor de dag."