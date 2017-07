Witte trui over aanval van Aru: "Een vuile zet"

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Sensatie: Aru ziet mechanisch probleem bij Froome en valt aan Sensatie: Aru ziet mechanisch probleem bij Froome en valt aan

Het was één van dé beelden in een bewogen etappe: Chris Froome had materiaalpech en dat was het sein voor Fabio Aru om even flink aan de boom te schudden. "Ik wist niet dat Froome pech had", reageert de Italiaanse kampioen. "Dat is complete onzin", countert Simon Yates bij Cyclingnews.