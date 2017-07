Martin: "Tourorganisatie krijgt wat ze wil met al die valpartijen"

Richie Porte kegelde bij zijn valpartij ook Daniel Martin omver. De Ier zag zijn concurrenten in het klassement zo meer dan een minuut uitlopen.

"Bij de val van Geraint Thomas had ik nog geluk, want zijn fiets botste tegen mijn stuur", vertelt Martin. "Maar op het einde was mijn geluk op en kon ik Porte niet meer ontwijken."

"Het was een enorme tegenslag, al kon ik de schade nog beperken. Gelukkig valt de lichamelijke schade mee, ik heb enkel schaafwonden."