Hoste: "Froome kan op de gemakkelijkste manier zijn vierde Tour winnen"

"We hebben niets anders gekregen dan het uitvallen van belangrijke renners. De ene grote naam na de andere is gesneuveld", zegt Hoste. "Valverde en Izagirre in de eerste rit, Sagan en Cavendish - vorig jaar goed voor zeven ritzeges - ook naar huis. Nu zijn ook Geraint Thomas en Richie Porte uitgevallen. Dat maakt de spanning toch wat minder."

"Zeker nu Alberto Contador door het ijs is gezakt en Nairo Quintana wat van zijn pluimen verliest. Hij heeft een zware Giro achter de rug en wist dat het moeilijk was om een klassement te rijden in twee grote rondes."