Sven Nys: "Volgend jaar kom ik met heel veel plezier terug naar de Tour"

Sven Nys heeft de voorbije week met succes zijn Tourdebuut gemaakt. Na 10 dagen is het thuis om het circus te verlaten. "Jammer", reageert hij.

"Ik vond het een hele fijne ervaring, erg leuk. Met professionals rond mij was het ook makkelijk werken. Radio maken is plezant. Volgend jaar kom ik met heel veel plezier terug naar de Tour."

"Vooraf had ik een klein beetje angst. "De Tour is niet te vergelijken met een ander sportevenement", kreeg ik te horen. Het is enorm druk en enorm vermoeiend. Toch vind je een ritme. Dat is fantastisch."