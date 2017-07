"Het is niet omdat het hier nu goed gaat dat ik een ronderenner ben"

Wat ik maandag ga doen? Slapen! En mijn vriendin is hier, zij zal wel eens langskomen. Voorts doe ik een klein ritje, rijd ik wat los, en zal ik veel in mijn bed liggen.

Benoot trok op pad met Jan Bakelants en enkele klimmers. "Ik voelde me de sterkste op de Grand Colombier, maar Barguil wilde graag wachten op Matthews en dat begreep ik. Maar misschien was dat wel niet zo slim, want daarna draaide het nooit meer rond vooraan en door dat wachten verloren we bijna drie minuten."

"Dat was de tijd die ik tekortkwam om op het einde als tweede te eindigen, want de favorieten volgden snel en toen kreeg ik mentaal wel een tikje. Ik heb nog wel even proberen aan te klampen toen de favorieten over me walsten, maar het ging echt snel. Op het einde liep ik gewoon leeg."

Benoot kijkt uit naar de rustdag. "Het was een zware week tot nu toe. Het is ook de eerste keer dat ik 9 dagen na elkaar koers. Die rustdag is welgekomen, want ik voel me een beetje ziekjes worden en heb wat last van mijn keel."

"Wat ik maandag ga doen? Slapen! En mijn vriendin is hier, zij zal wel eens langskomen. Voorts doe ik een klein ritje, rijd ik wat los, en zal ik veel in mijn bed liggen. In de ritten daarna volgen eerst nog een paar sprints voor André Greipel en dan doe ik mijn best om er zelf nog eens voor te gaan."