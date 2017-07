VIDEO: Froome botst even met Aru in bocht bergop van Mont du Chat

Op 32 km van de streep stak Froome zijn hand op om bijstand te vragen. Hij wou een nieuwe fiets, want zijn versnellingsapparaat was stuk. Het was het sein voor Aru om aan te vallen, Quintana glipte mee.

Maar Aru en Quintana werden gecounterd door de andere renners. Ze mochten niet doorrijden, er werd gewacht op de geletruidrager. Froome sloot een kilometer verder weer aan en vertelde na de finish dat hij alle renners in het groepje ging bedanken. Aru had hij naar eigen zeggen niet zien aanvallen.

Nog een kilometer verder in een bocht bergop kwamen de twee concurrenten met elkaar in botsing: "Een aanrijding", had ook Michel Wuyts gezien. Even verderop stak Froome zijn hand op naar Aru.