Démare en 3 ploegmaats halen de tijdslimiet niet, ook Trentin naar huis

Arnaud Démare was eerder deze week nog de snelste in de tumultueuze massasprint in Vittel. Het was de eerste ritzege in de Tour voor de Fransman, die enkele dagen eigenaar was van de groene trui.

Maar daarna ging het bergaf met de Franse kampioen na een slechte nacht in een hotel zonder airconditioning. Hij moest gisteren al vroeg lossen uit het peloton. Samen met Konovalovas en Delage reed hij een hele dag voor de bezemwagen uit, maar hij haalde uiteindelijk nog net de tijdslimiet.

De 9e rit bracht geen beterschap voor Démare. Opnieuw haakte hij meteen af. Het werd een lijdensweg richting Chambéry. Samen met ploegmaats Konovalovas, Delage en Guarnieri strompelde hij over de streep op 58 minuten van de ritwinnaar, 20 minuten boven de tijdslimiet.

Ook Trentin, Renshaw, Van Emden en Juraj Sagan kwamen buiten tijd aan. Porte, Thomas, Gesink en Mori moesten de strijd dan weer staken na een val.