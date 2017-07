Bakelants: "Die laatste afdaling was zeker niet de gevaarlijkste"

Met de lange ontsnapping in de lastige bergrit van gisteren in de benen leek het onwaarschijnlijk dat Jan Bakelants zich vandaag zou tonen. De vrijbuiter van AG2R bewees het tegendeel en trok er al vroeg in de race op uit. "Het was een lastige rit vandaag. Ik moest niet per se in de vlucht zitten, maar toen ik mijn kans zag heb ik het er dan toch maar op gewaagd", aldus Bakelants.

"De regen maakte de afdalingen wel erg gevaarlijk. Geluk dat we goede banden hadden, want we vlogen snel naar beneden. Daarna kon ik op eigen tempo de Colombier oprijden, maar ineens versnelt Vuillermoz. Daar maakt hij wel een fout vind ik. Ging hij nadien 25 km alleen door de vallei trekken?"