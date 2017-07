Froome: "Ben renners gaan bedanken die op mij gewacht hebben"

Groot minpunt vandaag bij Sky was het uitvallen van Thomas. Ploegleider Servais Knaven gaf meer uitleg: "Ik zou niet zeggen dat dit een drama is, maar het is vooral een drama voor hemzelf."

"Voor de ploeg is het wel een grote aderlating. Gelukkig is de ploeg sterk genoeg gebleken vandaag om ook zonder hem de koers te dragen. De komende bergritten gaan we dit wel merken. We hebben echter een heel sterke ploeg. Als iedereen fit is en we komen niets tegen, zal het ook wel zonder hem lukken. We kijken terug op een goeie week."

Dat Froome in het geel blinkt is een troost: "Het is super dat hij bij de beteren is en misschien wel de beste bergop."