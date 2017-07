Retour 10 juli 2011: Hoogerland belandt in de prikkeldraad

Het drama van Hoogerland in de Tour legde hem geen windeieren. Zijn val, bollentrui en aanvallende stijl maakten hem bijzonder populair in eigen land. Voor vele media - ook in het buitenland - was hij een held. Hij kreeg zelfs een eigen versie van de rock-and-roll-klassieker "Johnny B.Goode".

Pas in 2014 trof Hoogerland een schikking met de verzekeraar van de auto die de val veroorzaakte.

Sportief reed hij een sterke Tirreno-Adriatico in 2012, waar hij vijfde werd. In het voorjaar van 2013 strooide een auto weer roet in het eten: een aanrijding op training in Spanje leverde hem vijf gebroken ribben en een gekneusde lever op.

Dat weerhield er hem niet van om in juni het Nederlands kampioenschap te winnen in Kerkrade. In 2014 stopte Vacansoleil en stapte Hoogerland over naar Androni. Daar kon hij zijn successen niet overdoen. Eind 2016 hing hij - 33 jaar jong - zijn fiets aan de haak.