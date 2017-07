Sky-ploegleider Servais Knaven: "Verwacht vuurwerk op de laatste berg"

Misschien dat een enkeling zal proberen vroeg te gaan, maar er is best wel een lange vallei tussen de Grand Colombier en de Mont du Chat. Ik verwacht vooral vuurwerk op de laatste berg.

"Vandaag wordt een hele zware dag. Het is een dag waarop het klassement op zijn kop kan gaan. Maar iedereen is er klaar voor en heeft er vertrouwen in."

Wat is het plannetje van de dag van Sky? "We zijn hier niet om te bewijzen dat we de allersterkste ploeg zijn. We zijn hier vooral om de Tour te winnen met Chris. We zullen alles doen wat nodig is om Chris in het geel te houden en als het moet de voorsprong uit te breiden."

"Het is nu alleen moeilijk in te schatten of we de aanval zullen moeten kiezen of we de hele dag zullen moeten achtervolgen."

Knaven verwacht dat de meeste tegenstanders van Froome zullen wachten tot de Mont du Chat, de laatste col.