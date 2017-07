VIDEO: Gesink en Mori geven op na vroege val

Wat later kwam het nieuws van hun opgave. Gesink blijft zo een enorme pechvogel. Hij was goed in orde, dat toonde zijn tweede plaats gisteren, en had zijn zinnen gezet op ritwinst in deze Tour. Maar andermaal sloeg het noodlot toe. Of zoals Michel Wuyts het verwoordde: "Als Gesink valt, valt hij mis." Een geblokkeerde onderrug was het deze keer.

De Nederlander van LottoNL-Jumbo heeft zijn part van de tegenslag al gehad met veel gezondheids- en privébesognes én blessures.