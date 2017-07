De alternatieve helden van de Tour: Calmejane en rode lantaarn Le Gac

Lilian Calmejane zette Frankrijk gisteren op zijn kop. De 24jarige renner won een rit en pakte de bolletjestrui. "Het is onvoorstelbaar. Een tourrit winnen is een jongensdroom. Ik begin het nu pas een beetje te beseffen."

"Ik ben heel diep gegaan en omdat het zo snel ging vandaag liep de bevoorrading moeilijk. We hadden allemaal te weinig gedronken. Ik kreeg krampen. Als de pijn nog erger was geworden, had ik moeten stoppen. Dat zou een ramp geweest zijn. Maar uiteindelijk heb ik de laatste 2 kilometer zelfs kunnen genieten."

Calmejane rijdt niet alleen op de weg, maar waagt zich soms ook aan een ritje in het veld. "Ik kan me niet meten met de Belgische renners, maar ik doe het wel graag. Wie wereldkampioen is? Wout van Aert. Maar eigenlijk verkies ik Van der poel. Hij is zo polyvalent. Hij belichaamt de wielrenner van de toekomst."