Retour 9 juli 2010: Barredo en Rui Costa slaan erop los

Het voorval kent nog een staartje. De wielerbond UCI kende Carlos Barredo in oktober van dat jaar een schorsing van twee maanden toe: hij mocht in januari en februari 2011 niet koersen, omdat hij het imago van de koers bezoedeld had.

Barredo liet nadien sportief niet meer van zich spreken: in oktober 2012 startte de UCI een strafprocedure tegen hem op wegens afwijkende bloedwaarden. Zijn ploeg Rabobank zette hem op non-actief en toen zijn contract in december 2012 afliep, kreeg hij geen nieuw. Hij vond geen andere ploeg meer en stopte op 31-jarige leeftijd.

Dan verging het Rui Costa beter. Vijf jaar jonger rijdt die nog steeds rond in het peloton. En de 30-jarige van UAE Team Emirates vulde zijn palmares aardig: o.a. drie Tour-ritten in 2011 en 2012, wereldkampioen in 2013 en drie keer de Ronde van Zwitserland (2012-2014).