Guillaume Martin schenkt Wanty eerste podiumplek in Tour: "We maken plezier"

Van der Schueren was opnieuw een trotse ploegbaas: "Dit resultaat is fantastisch. We konden niet beter hopen. Guillaume stijgt ook naar de top 20 in de stand. Dit is de Tour, hè."

"Ik hoop dat hij morgen geen terugslag krijgt, want met zeven beklimmingen belooft het een stevige dag te worden. Guillaume is een paard dat we soms moeten intomen, want hij wil altijd aanvallen. Maar zijn temperament is fantastisch, hij weet wat hij wil."