Froome: "Morgen zal alles in stukken liggen"

Serge Pauwels ging vandaag voor de ritwinst, maar ook de gele trui lag even binnen handbereik. Dat was echter buiten de manschappen van Sky gerekend, die de druk in het peloton steeds hoog hielden.

"Het plan was niet om de hele rit te controleren, maar we wilden niemand laten gaan die te dicht stond in het algemeen klassement. Met Pauwels, Frank en Latour vooraan konden we de kopgroep geen al te grote voorsprong laten uitbouwen", aldus Froome.

"De helse rit van vandaag zal zeker zijn tol eisen. Het tempo lag vandaag erg hoog en dat zal iedereen sowieso voelen in de loodzware bergetappe morgen. De laatste col, de Mont du Chat, beklommen we ook in de Dauphiné Libéré en dat zorgde toen voor grote verschillen. Ik kan me best inbeelden dat dat morgen ook het geval zal zijn."