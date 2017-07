Wuyts na spectaculaire etappe: "Morgen zal het niet anders zijn"

De voorbije week viel er tijdens de Tour niet veel te beleven. De hele soap rond de uitsluiting van Sagan slorpte alle aandacht naar zich toe en zette de zoutloze etappes enigszins uit de wind. Daar kwam met de spektakelrijke bergrit van vandaag verandering in.

"In ritten zoals vandaag zijn er veel renners die een rol willen spelen. De ervaring leert me dat het er dan veel onstuimiger aan toe gaat. De Tour zat 6 dagen in een impasse, waar de renners niet meer deden dan het nodige", aldus Wuyts.

"Vandaag werden we voor ons ongeduld beloond. Er was volgens mij geen enkel punt in de etappe waarin het stilviel. Dat kwam enerzijds door het onstuimige gedrag vooraan maar ook door de constante druk die Sky vanuit het peloton uitoefende. Dat zorgde voor onzekerheid bij iedereen."