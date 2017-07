Wellens: "Ben ontploft op de eerste beklimming"

"Op een bepaald moment zag het er niet goed uit", geeft Wellens toe aan onze reporters in de Tour. "Ik was blij dat ik nog een paar renners rond mij had. Toen we tempo begonnen te maken, hadden we geen probleem meer."

Bij de start stond Wellens hevig. "Heel hevig. Waarschijnlijk te hevig om mee te springen. Ik heb te veel energie verbruikt en ben ontploft op de eerste beklimming. Jammer, maar het is nu zo."