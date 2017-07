Van Avermaet: "Kaarten te vroeg op tafel gegooid"

"Iedereen had er veel zin in. Ik ook, maar ik denk dat ik mijn kaarten te snel op tafel gegooid heb", doet Greg Van Avermaet zijn verhaal van de 8e etappe. "Blijkbaar waren ze niet hoog genoeg om te winnen."

"Ik ben teleurgesteld dat we zo weinig ruimte kregen. Aan de voet van de slotklim zakte de moed bijna in mijn schoenen. Er zaten nog klimmers bij. Dat was hopeloos. Die had ik nooit kunnen volgen."

"Ik vrees dat ik nutteloze energie verspeeld heb. Dit was de dag voor mij. Ik heb gespeeld en verloren. Spijtig."

"Ik probeerde om zoveel mogelijk tijd te sprokkelen voor de laatste klim, maar iedereen bleef achter mekaar rijden. We kregen nooit een vrijgeleide. Ik wist dat het een moeilijke etappe zou worden, maar ik had ingezet en dan moet je blijven gaan."