Sterke Pauwels: "Wilde graag het geel, maar Sky liet niet begaan"

Lang lag de gele trui binnen handbereik, maar in de slotfase raakte de fameuze trein van Sky weer op volle toeren. "Mijn doel was vandaag om all-in te gaan en de gele trui te veroveren. Luke Rowe had me voor de start al gezegd dat Sky vandaag ging laten begaan, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Ik begrijp steeds minder van de koerstactieken vandaag."

"We zien wel voor de volgende dagen. Morgen volgt er een zware bergrit dus weet ik niet of ik mijn aanvalsdrift van vandaag weer zal kunnen tonen. Hoe dan ook, de Tour is nog lang en ik twijfel niet aan mijn goede vorm. Die heb ik vandaag wel bewezen, denk ik", besluit Pauwels.