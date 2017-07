Bergkoning Robert Millar heet nu Philippa York

Robert Millar beleefde zijn hoogdagen in de jaren 80. In de Ronde van Frankrijk was hij goed voor 3 ritzeges, de bolletjestrui en een vierde plaats (in 1984). In de Ronde van Spanje reed hij in 1985 en 1986 naar de tweede plaats in het eindklassement. In de Ronde van Italië was Millar de beste klimmer in 1987.