Boasson Hagen: "Verbaasd dat ik zo goed was"

Al had hij liever gewonnen, z'n tweede plaats bewijst wel de stijgende vorm van Boasson Hagen in deze Tour. "'Ik voel me elke rit beter, maar zo goed als vandaag had ik mezelf niet verwacht."



"Het is jammer dat Mark (Cavendish) er niet meer is. Het was leuk geweest om hem in m’n rug te hebben in de lead-out, dan had hij wellicht gewonnen. We missen hem."

Wat de supporters dan weer missen is spanning. De lange etappes zorgen zelden voor spektakel. "Het is heel warm en het zijn lange lange ritten. Het is niet het leukste wat er is, maar het valt wel mee. Er komen nog zwaardere ritten aan en dan zullen we misschien verlangen naar die lange vlakke ritten."