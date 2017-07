Backaert: "Morgen rijd ik met koolblad onder mijn helm"

Voor Backaert is het z’n eerste Tour en dus ook z’n eerste confrontatie met het Tour-circus. “Maar wij zijn geen apen in dat circus. Ik voel heel veel respect voor de renners en alles is perfect georganiseerd. Je kan in het rennersdorp zelfs je haar laten knippen. Oliver Naesen heeft het al laten doen, misschien maak ik ook nog een afspraak.”



En er mag ook al eens gelachen worden in de Tour. Vooral het Engels van ploegleider Hilaire Van der Schueren leidt tot hilariteit. “Als iemand de bevoorrading gemist heeft zegt hij: "No problem guys, I have “sex” (sacks) in the car.”"