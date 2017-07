Juryvoorzitter over Tour-sprint: "Geen discussie: Kittel wint"

"Het was bijzonder krap", moest ook Mariën toegeven. "Maar het voorwiel van Kittel beslaat aan de aankomstlijn meer zwart dan het wiel van Boasson Hagen."

"Na lang kijken is het duidelijk dat Kittel wint, zij het zeer nipt. Hoe groot het verschil dan is? Dat zullen we pas na de podiumceremonie weten. Maar het is absoluut duidelijk dat Kittel wint. Er is geen discussie."