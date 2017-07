Kittel: "Dacht dat het nog 200 meter was na de laatste bocht"

Ik zat in het wiel van Boasson Hagen en toen we uit de bocht kwamen, dacht ik dat er nog 200 meter te gaan was. Maar het was maar 120 meter of zo.

"Ik had aan de finish geen idee of ik al dan niet gewonnen had", zei Kittel. "Ik wist dat het close zou zijn, dus ik probeerde me zo lang mogelijk te maken."

Bijna lag de finish net iets te ver voor Kittel, maar de Duitser kon zich nipt een misrekening veroorloven. "Ik zat in het wiel van Boasson Hagen en toen we uit de bocht kwamen, dacht ik dat er nog 200 meter te gaan was. Maar het was maar 120 meter of zo."

"Ik moest hopen dat de deur op rechts nog openging. Ik kon hem nog passeren en het was net genoeg."

Kittel zit intussen al aan een totaal van 12 ritzeges in de Tour, evenveel als z'n landgenoot Erik Zabel. "Het is echt een succes, ik ben er echt trots op. Ik ben in goede vorm en ik ben heel blij dat het team mij zo gesteund heeft. De lead-out was goed en het team geloofde ook echt in deze zege."

"Het is echt gek om na 2014 en 2013 hier weer in de Tour te zijn en nu al 3 ritzeges te hebben. Dat is echt ongelofelijk, ik geniet echt van elke minuut."