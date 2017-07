Karakterkoppen in de Tour: opgeven is geen optie voor deze renners

Tony Martin vindt misschien wel bij zichzelf de nodige inspiratie. In 2012 en 2013 zat Martin al eens in een gelijkaardige situatie.

In 2012 sloeg het noodlot al in het openingsweekend toe, twee keer zelfs. Martin zag een zege in de proloog na een lekke band door zijn handen glippen en kwam in de eerste rit in lijn ook nog eens ten val. Martin liep een polsbreukje op, zette nog enkele dagen door, maar verliet de Tour na de eerste rustdag.

Een jaar later was Martin opnieuw een slachtoffer in de Tour. In de openingsrit op Corsica was de Duitser betrokken bij een massale valpartij.

Deze keer was er geen breuk, maar Martin stond vol blutsen en builen. De Quick-Step-renner weigerde opnieuw te plooien. Meer nog: Martin won de 11e etappe, een tijdrit over 33 kilometer.