Van der Schueren (Wanty): "Heb mijn renners gevraagd om vandaag niet aan te vallen"

Yoann Offredo, Frederik Backaert (2 keer) en Guillaume Van Keirsbulck reden zich de voorbije dagen in de kijker in de vlucht van de dag. Maar aangezien de honger van de sprintersploegen nog lang niet gestild is, waren het allemaal vruchteloze pogingen.

Zal Wanty-Groupe Gobert vandaag weer aan het front verschijnen? "Ik heb aan mijn renners gevraagd om rustig in het peloton te blijven", gaf ploegleider Hilaire Van der Schueren vanochtend aan de start mee aan Sporza.

"Het is een lange rit en het is zeer warm. Dat vergt veel van je lichaam. Zaterdag is een belangrijke etappe. We hebben die rit verkend en weten hoe zwaar die etappe is. Ik kan jullie verzekeren, er zal vandaag niemand van ons meegaan in de ontsnapping."