Wuyts over groene strijd: "Démare voor Kittel en Matthews"

Peter Sagan verzekerde zich de voorbije jaren van het groen door in de bergetappes mee te springen in de vlucht en te oogsten bij de tussensprinten.

"Ik zeg niet dat Démare de rol van Sagan helemaal zal overnemen, maar hij kan in de etappes met een heuvelachtig karakter wel eens mee in de aanval trekken of doorzetten na een tussensprint."

"Michael Matthews zou die combinatie in principe het best van allemaal moeten aankunnen, maar hij maakt het eigenlijk nergens af. Ik denk dat hij het meent als hij zegt dat hij niet voor groen gaat. "Het zit niet in me. Mijn recuperatievermogen is niet groot genoeg", zegt hij."