Marcel Kittel boekte gisteren zijn tweede ritzege in de Ronde van Frankrijk. De Duitser zat niet goed geplaatst in de slotkilometer, maar kwam er toch nog snoeihard uit. Ook in de bus van zijn ploeg Quick-Step Floors had men er geen goed oog in, maar onder meer Jo Planckaert stelde uiteindelijk vast hoe "de rest niet op de fout zou staan".