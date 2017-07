Retour 8 juli: Zabel klopt Vandenbroucke in Plumelec

Frank Vandenbroucke maakte in 1997 in de Tour zijn debuut in een grote ronde. Onze landgenoot was op dat moment nog maar 22, maar had zijn talent al getoond met overwinningen in onder andere Parijs-Brussel en de Scheldeprijs.

In de eerste week krijgen de renners een marathonrit van 224 kilometer geserveerd. De Telekom-ploeg van Erik Zabel moet zijn uiterste best doen om de ontsnapte François Simon in te rekenen. Dat lukt pas als de renners al dicht bij de voet van de slotklim zitten.

Op die klim van 2 kilometer wordt elke aanvalspoging geneutraliseerd. Tot Frank Vandenbroucke aanzet in de laatste bocht. Achter hem twijfelen Zabel, Jalabert, Riis en Brochard even, en het goudhaantje van Mapei lijkt op weg naar de ritzege.

Maar dan versnelt Zabel toch. Hij gaat met een ultieme krachtinspanning op en over Vandenbroucke, die op de 2e plaats strandt. Zabel bewijst met zijn ritzege dat hij meer is dan een pure sprinter.