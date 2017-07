Backaert: "Hitte speelde me parten. Ik ben ros, dat is geen weer voor mij"

Backaert sloop al voor de tweede keer mee in de vroege vlucht. "Er was eigenlijk niemand aangewezen, want Hilaire had gezegd dat we allemaal in het peloton moesten blijven. Maar ik luister niet altijd naar Hilaire", lacht Backaert.

"Het is van zulke ritten dat we het moeten hebben om in beeld te rijden. In het weekend zijn de ritten te zwaar voor mij en dan ging ik liever vandaag mee. Nu is het dus volle bak recuperen."

De hitte maakte het een lastige dag vandaag. "Die hitte heeft mij vooral parten gespeeld. Ik ben ros en dat is geen weer voor mij. Hilaire heeft erop gehamerd om ons goed in te wrijven, maar ik ga toch aftersun moeten smeren."