Boonen: "Hopelijk wordt er nu anders gesprint, want je speelt met levens"

Tom Boonen maakt zich op om mee te rijden in de 25 uren van Spa, maar heeft natuurlijk de afgelopen dagen de Tour ook gevolgd. Hij heeft een uitgesproken mening over de heisa rond Peter Sagan.

"Ik ben een enorme fan én een vriend van Peter, maar hij is in de fout gegaan. De gevolgen van zijn actie zijn gewoon veel groter geweest dan hij gedacht had. Hij probeerde Cavendish op te vangen, maar dat is verkeerd uitgedraaid", zegt Boonen.

"Cavendish is iemand die risico's neemt, maar berekende risico's. Hij is ook niet gevallen door die elleboog, maar wel omdat er geen ruimte meer was. Op het moment dat hij had aangezet, was die ruimte er wel nog."