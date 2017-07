Ploegbaas: "Of de snelste renner weer wint? Denk dat er geen discussie is"

"Het is niet makkelijk om de juiste lead-out samen te krijgen", vulde ploegmanager Patrick Lefevere aan. "Sabatini hield hem wel vooraan in de slotfase en dat is belangrijk. Maar met dit vertrouwen durft Marcel aan te gaan vanuit wat voor iedereen een verloren positie lijkt. Zijn timing is juist."

Er werd in deze rit gelukkig niet gevallen. "De renners worden moe en er wordt minder gevochten. Enkele ploegen gingen heel vroeg aan, maar dat was goed voor ons. Dat hoef je hen niet te vertellen. Dat de snelste in de Tour weer wint? Ik denk dat er geen discussie is."

Ploegmaat Philippe Gilbert: “Het is gewoon ongelofelijk. Ik ben al vergeten hoeveel zeges we nog hebben en het zijn geen kermiskoersen, hé. Kittel is een kampioen en is heel dankbaar. Hij spreekt heel veel met ons. We doen veel meetings voor en na de koers en dat is altijd constructief. Dat geeft vertrouwen.”