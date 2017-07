Greipel: "Beetje deprimerend: Kittel reed 10 kilometer per uur sneller"

Greipel leek het in Troyes uit te vechten met Démare voor de overwinning, maar Kittel had nog iets in petto. “Jurgen Roelandts heeft me in de juiste positie afgezet, maar Marcel reed 10 kilometer per uur sneller en vloog ons voorbij. Dat is eigenlijk een beetje deprimerend, maar chapeau voor hem.”

“Ik moet de ploeg bedanken dat ze opnieuw in mij geloofd hebben. Helaas zijn er momenteel twee sprinters sterker dan ik. Maar ik moet wel een beetje tevreden zijn. Ik heb mijn sprint gereden en ben op mijn waarde geklopt.”

Greipel deed ook nog een oproep aan de toeschouwers. “Ik zou willen vragen dat de toeschouwers niet voorover leunen in de finale. Ik denk dat ik in de laatste 5 kilometer twee of drie keer geraakt ben. Of het een hand was of een schouder, dat weet ik niet, maar het is gevaarlijk.”