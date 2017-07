Tour is definitief voorbij voor Sagan: TAS verwerpt beroep

De ploeg van Peter Sagan wou zich niet zomaar neerleggen bij de beslissing van de UCI-jury om Sagan uit de Tour te knikkeren. Bora-Hansgrohe maakte donderdagmiddag bekend dat het naar het TAS stapte.

De ploeg verwees naar de paragraaf van het UCI-reglement waarin staat dat de jury pas een beslissing mag nemen nadat de renners hun mening gegeven hebben. Dat was hier niet gebeurd.

Het team hoopte bij het TAS gelijk te krijgen en Sagan zo opnieuw in het Tour-circus te krijgen. Het oordeel van het Internationaal Sporttribunaal liet niet lang op zich wachten, maar Bora-Hansgrohe kreeg niet het antwoord waar het op gehoopt had.

Op een motivering van het TAS is het nog even wachten, maar in een persbericht liet het wel al weten dat het het verzet van Bora-Hansgrohe tegen de beslissing van de wedstrijdjury niet zal behandelen.

Peter Sagan is nu dus 100 procent zeker dat hij dit jaar niet meer zal meerijden in de Ronde van Frankrijk.