"Ik heb ongelofelijk veel respect voor de manier waarop Michel en José werken"

Bijkomend gevolg van de lange opdrachten in de eerste Tour-week: de strijd om de vroege vlucht is er vaak een van zeer korte duur. De eerste aanvalspoging is meestal ook de goede.

"Ik kijk al jaren naar de Tour", vertelt Sven Nys. "Toen die integrale uitzendingen er nog niet waren, hoorde je verhalen over hoe fantastisch de koers in het eerste uur was. Iedereen wou in de vroege vlucht zitten."

"Maar nu lacht het peloton de vluchters eerder uit. "Waar beginnen jullie aan", lijkt het peloton tegen de aanvallers te zeggen. "We pakken jullie toch terug.""

"We hebben een integrale uitzending om een spannende eerste wedstrijduur te zien, maar we krijgen nooit koers. Het ligt in een heel strak scenario: de sprintersploegen controleren en de kopgroep krijgt nooit echt een grote voorsprong."