Bora geeft niet op en probeert Sagan via het TAS weer in de Tour te krijgen

Sporza-commentator Christophe Vandegoor: "We hebben ons geïnformeerd bij topadvocaat Johnny Maeschalck. Hij acht het mogelijk dat Sagan bij het TAS gelijk kan krijgen."

"Meestal zijn de procedures bij het TAS lang, maar denk maar aan Tom Boonen in 2009. Hij kreeg daags voor de Tour alsnog startrecht van het TAS. Wat dan? Wat als Sagan alsnog kan terugkeren? Op praktisch vlak zou dat voor chaos zorgen."

Sven Nys: "Een terugkeer van Sagan is uitgesloten. Dan zou het peloton in opstand komen. Zij hebben vandaag in die hitte inspanningen geleverd. Als Sagan mag terugkeren, zal een groot deel van de renners naar het TAS trekken. Dan is het hek helemaal van de dam."