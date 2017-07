Retour 7 juli 1982: stakers saboteren ploegentijdrit, koers geannuleerd

TI-Raleigh was in die periode de absolute koning van de ploegentijdrit. Tussen 1977 en 1981 won het 7 van de 8 ploegentijdritten in de Tour. De Nederlandse formatie van Peter Post wou zijn suprematie in 1982 maar wat graag bevestigen, maar kreeg bijna geen kans.

De vijfde etappe was een ploegentijdrit van 73 kilometer tussen Orchies en Fontaine-au-Pire, maar arbeiders van de fabriek Usinor gooiden roet in het eten. Ze protesteerden tegen de afdanking van 1.000 collega’s in de fabriek en blokkeerden het parcours.

De organisatie kon niet anders dan de ploegentijdrit te annuleren, een zeer uitzonderlijke maatregel. Maar uitstel is geen afstel. De 9e etappe werd dan maar opgesplitst in een dubbele opdracht: ’s ochtends een ploegentijdrit van 69 kilometer , ’s namiddags nog een etappe van bijna 140 kilometer. In de herkansing kon TI-Raleigh zijn suprematie nog eens onderstrepen.

Bernard Hinault trok in 1982 uiteindelijk aan het langste eind. De Fransman won in 1982 zijn vierde Tour, in 1985 zou hij daar nog een vijfde eindzege aan toevoegen. Hinault liet met Joop Zoetemelk, Johan van der Velde en Peter Winnen 3 Nederlanders achter zich in het eindklassement.