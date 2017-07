Nys: "Natuurlijk heeft Sky gisteren na de etappe goed gelachen"

BMC mikte met Richie Porte dus op de ritzege, maar moest dat plan niet ondergeschikt zijn aan het hogere doel, de eindzege? "Klopt, je moet altijd verder denken dan de etappe van vandaag", vindt Sven Nys.

"BMC kon ook winnen zonder de hele dag op kop te rijden. Stel je voor dat er vandaag of morgen een stresssituatie is en de ploeg weer aan de bak moet. Elke keer verliest BMC dan een procentje en dat speelt in de kaart van Sky."

"Zij willen het werk aan anderen overlaten en in de finale dominant zijn, maar de koers moet veel meer in handen gelegd worden van Sky. Ze moeten zoveel mogelijk onder druk gezet worden."

"Of ze gisteren gelachen hebben? Natuurlijk. Na de tijdrit had iedereen het al moeten weten. Ze hadden 4 man in de top 10, dat zegt heel veel. Probeer hen dus af te matten en dan is er misschien ergens een kans om het hen moeilijk te maken. Maar dat is gisteren uitgesteld."