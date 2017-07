Lefevere over onderhandelingen: "Lastiger dan ik gedacht had"

Sporza trok naar het Quick-Step-kamp om na te gaan of Patrick Lefevere al nieuws over de toekomst van zijn ploeg had. "Ik ga nog altijd niet het vel van de beer verkopen. Het gaat de goeie richting uit, maar we moeten eerst alles tekenen", zegt Lefevere.

"Met contracten van deze omvang komen er advocaten bij en dat betekent dat er veel rode alinea's zijn. Je moet dat bijschaven tot iedereen tevreden is."

"Met één naam als Sky is het niet zo moeilijk om een contract te maken dan wanneer je een paar mensen moet verenigen op een trui of broek. Dan komt er veel bij kijken."