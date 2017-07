"Il sogno giallo": Fabio Aru doet Italië dromen

In Italië hoopt men alvast dat Aru spoedig zijn Italiaanse truitje kan inwisselen voor een geel shirt in "deze Italiaanse Ronde van Frankrijk".

"Er zitten in dit parcours kuitenbijters die we nog nooit in de Tour gezien hebben, er is de aankomst op de Izoard en er zijn slechts 22 tijdritkilometers in Marseille op de voorlaatste dag", schrijft de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

"Aru staat op 14 seconden van het geel en komend weekend krijgt hij al een kans. Vooral zondag, in de rit naar Chambéry met de beklimming van de Mont du Chat, het bergje waarop Aru in de voorbije Dauphiné de twijfels die hem al sinds Tirreno-Adriatico achtervolgden definitief liet verdwijnen."

"Fabio deed Italië in de Giro van 2014 likkebaarden, won de Vuelta in 2015, maar kende sindsdien te veel slechte dagen. Het debacle vorig jaar in de Tour heeft hem getekend. Maar hij zit nu in de vorm van zijn leven. Ja, Italië begint te dromen. We geloven erin."