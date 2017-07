Het geel is nu al van Froome: een voorbode op een vierde eindzege?

Chris Froome mocht gisteren al de gele trui ontvangen. Chris Froome mocht gisteren al de gele trui ontvangen.

Dag 6 in de Ronde van Frankrijk vandaag en Chris Froome mag in deze Tour voor het eerst in de gele trui starten. Froome is er dit jaar vroeg bij. Wanneer stond de Brit al in het geel te pronken in de edities die hij gewonnen heeft?